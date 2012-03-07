Ксения Собчак обсудила перспективы «Дома-2» со священником Всеволодом Чаплиным

Телеведущая и светская львица Ксенией Собчак обсудила будущее скандального реалити-шоу «Дом-2» главой синодального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным.

По мнению православного священника, наблюдение за жизнью людей - хорошая, интересная штука. Чаплин отметил, что к «Дому-2» относится без восторга. Но, по его мнению, из программы можно сделать что-то гораздо более серьезное, чем в настоящее время.

Протоиерей отметил, что люди в повседневной жизни могут «гораздо более интересные вещи делать, чем делают некоторые персонажи «Дома-2». Он предложил смотреть за людьми не только, когда они говорят о серьезных или несерьезных вещах, но и когда они работают, молятся, думают, обсуждают что-то о жизни и смерти. Чаплин считает, что жизнь нужно показывать более многообразной и многоплановой, передает Интерфакс.

Ксения напомнила, что «Дом-2» - коммерческий проект, и будет идти, пока интересен. По словам Собчак, ей, как зрителю проект не совсем нравится. Но есть люди, которым «Дом-2» симпатичен. Телеведущая считает, что если кому-то интересна эта развлекательная программа, они имеют право ее смотреть.