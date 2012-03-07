Перенос выходных в январе на май может произойти в 2013 году

Российское правительство, возможно, примет решение о переносе части праздничных дней с новогодних на майские праздники в следующем году.

Премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что одобряет идею о переносе праздничных дней, которые россияне "гуляют" после Рождества, на майские праздники. "В этом году уже не получится", - подчеркнул он.

По словам Путина, майские праздники в 2012 году еще придется отгулять по-старому, передает Интерфакс. "Потому что Рождественские уже отгуляли", - пояснил он.

Путин сказал : "Вполне можно было бы сделать так, чтобы ограничить все эти рождественские праздники, скажем точно - 7 января. А все, что накапливается дальше, переносить, скажем, на май - чего люди хотят".