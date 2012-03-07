Полиция стягивает силы на Пушкинской площади

В Москве в среду вечером полиция стянула дополнительные силы к Пушкинской площади. В центре города может собраться на несанкционированный сход молодежь. По словам очевидцев, вдоль Пушкинской площади припаркованы три полицейских автобуса.

Там стоит автомобиль ДПС и эвакуатор. Два полицейских автобуса дежурят на Пушкинской со стороны Тверского бульвара. Площадь патрулируют усиленные наряды полиции. Они обходят площадь , наблюдают за поведением прохожих, передает Интерфакс.

В подземных переходах у выхода на площадь дежурят по два полицейских. На самой Пушкинской площади установлены металлические заграждения.

По словам очевидцев, обстановка в центре столицы остается спокойной.

Напомним, 5 марта на Пушкинской площади по окончании санкционированного митинга прошли стычки с полицией. Стражи порядка задержали около 250 человек.