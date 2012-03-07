Путин не собирается возвращать перевод стрелок

Вопрос об отмене зимнего времени задали журналисты на встрече с Владимиром Путиным. Премьер считает, что решение вопроса о переходе на то или иное время должно остаться в компетенции того человека, который принял решение об отмене зимнего времени.

Напомним, решение об отмене перехода на зимнее время было объявлено президентом РФ Дмитрием Медведевым в начале 2011 года. Осенью прошлого года россияне впервые за несколько десятков лет не перевели стрелки часов.

Страна, соответственно, ушла на два часа вперед от своего поясного времени. 7 марта в ходе встречи премьер-министра с журналистами был поднят вопрос об исправлении ситуации с отменой перехода на зимнее время, передает Интерфакс.



По словам Путина, здесь не нужно дополнительное какое-то решение со стороны президента. «Дмитрий Анатольевич сделал – он пускай все это и делает. Вы на него набросились, а ведь он же сделал так, как просили. Теперь его крестят: зачем сделал", - сказал он.