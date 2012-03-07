Семья Путина не рада его решению идти в президенты

Премьер-министр РФ Владимир Путин без подробностей рассказал, что его семья не очень обрадовалась его решению вновь баллотироваться в президенты России.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин отказался рассказывать, что именно говорили ему близкие, когда он принял такое решение: «Их это не очень радует».

Он ответил вопросом: «Это интимное дело, можно я не буду рассказывать?».

4 марта Владимир и Людмила Путин вместе пришли на избирательный участок в здании Российской академии наук проголосовать на выборах главы государства.