О безумных пробках 7 марта сообщают москвичи

Москвичи 7 марта с самого утра сообщают о безумных пробках в Москве. Перегружено было движение в районе Рижского рынка. Очевидно, мужчины готовились к празднику 8 марта и устремились за цветами.

Вечером в среду аналитический портал «Яндекс.Пробки» сообщил о загруженности московских дорог, оценивая пробки в 9 баллов. Москва буквально стоит. Особенно тяжело ехать из центра с сторону города.

Относительно свободно только на Алтуфьевском шоссе. Самая крупная пробка на Горьковском шоссе. Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо практически стоят в обе стороны. На радиальных магистралях южного и восточного направления выстроились многокилометровые пробки в сторону области.

Внутренняя сторона МКАД стоит от Ярославского шоссе до Липецкой улицы, внешняя — от Алтуфьевского до Рублевского шоссе.