Путин: Решение Медведева проверить приговор Ходорковскому правильное

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает правильным решение президента России Дмитрия Медведева проверить законность приговора экс-главе НК "ЮКОС" Михаилу Ходорковскому и бывшему главе МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву.

И ничего особенного, по его словам, в этом нет. Путин напомнил, что Европейский суд по правам человека не нашел в деле Ходорковского политической подоплеки. По его мнению, нужно отправлять материалы на проверку, если есть сомнения.

Напомним, в понедельник, 5 марта, Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре разобраться в законности приговоров Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и еще 30 заключенным.

Свой первый срок Ходорковский и Лебедев получили в мае 2005 года. Их признали виновными в мошенничестве и неуплате налогов присудили 9 лет колонии. Позже им были предъявлены обвинения в хищении нефти и легализации выручки от ее продажи. В конце 2010 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил предпринимателей к 14 годам заключения. Мосгорсуд смягчил им наказание на один год.

Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре менее чем за месяц провести анализ законности приговоров в отношении 32 граждан РФ. В список попал экс-глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский.