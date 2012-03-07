В Москве митинг "За честные выборы" состоится 10 марта на Новом Арбате. Начало мероприятия в 13:00 мск. Мэрия Москвы согласовала заявку оппозиции. Об этом в своем микроблоге сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Заявленное количество участников митинга 10 марта – 50 тысяч человек.

Активистка движения "Солидарность" Ольга Шорина сообщила, вход для граждан будет организован у редакции "Эха Москвы" (Новый Арбат, 11). Сцену установят со стороны кинотеатра "Октябрь". Вход для прессы – со стороны Садового кольца, передает Радио Свобода.

По словам Шориной, на митинге будут выступать не политики, а наблюдатели, работавшие на выборах президента. Они будут рассказывать о нарушениях, которые фиксировали в день голосования."Избранная власть нелегитимна".

Ожидается, что одним из главных лозунгов митинга 10 марта станет такой: "Перевыборы".

Сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы Владимир Рыжков сообщил, что митинг на Новом Арбате будет посвящен итогам работы многочисленных наблюдателей на президентских выборах. По его словам, приоритетное право выступить на сцене получат члены Лиги избирателей.

Мэрия Москвы разъяснила порядок проведения акции оппозиции 10 марта, передает Интерфакс.

Столичные власти выделили под митинг пешеходную часть нечетной стороны Нового Арбата от Арбатского переулка до дома номер 19, где, как сообщалось около "Октября" будет установлена сцена. Заммэра Москвы Александр Горбенко отметил, что согласованная территория вмещает до 20 тысяч человек. Если число участников будет превышено, то Новый Арбат перекроют.

Горбенко подчеркнул, что организаторов акции предупредили о необходимости соблюдать правопорядок и не допустить повторения событий на Пушкинской площади 5 марта.