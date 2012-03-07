Адвокат: Ситуация с актером Пороховщиковым критическая

Жена известного актера Александра Пороховщикова считает, что врачи виноваты в состоянии ее мужа. Адвокат семьи Сергей Жорин просит Минздрав поставить на контроль состояние Александра Пороховщикова.

«Ситуация с Александром Шалвовичем для нас совершенно непонятная», - цитирует слова адвоката Life News. - Изначально его привезли в больницу Сеченова в связи с проблемами с ногой, ему ампутировали часть стопы. Потом он мне лично жаловался, что в больнице его застудили — его несколько раз оставляли в коридоре на сквозняке, когда возили на процедуры. Потом у него начались проблемы с сердцем. В итоге во вторник его должны были выписать. Вместо этого врачи позвонили Ирине и сказали, что у него случился инсульт".



Позднее стало известно, что диагноз инсульт не подтвердился. "Сегодня никто из специалистов не появился, — отметил адвокат. — Если это был действительно инсульт, очень большое значение имеют именно первые сутки. От них зависит то, как потом он сможет вернуться в нормальное состояние".

Он также сообщил, что у актера, по словам жены, появилась несвязная речь и безжизненный взгляд. "Ситуация действительно критическая. Я прошу привлечь лучших специалистов, которые смогут его сейчас спасти", — заключил Жорин.

В настоящее время актер находится в отделении неврологии недалеко от сеченовской клиники.



