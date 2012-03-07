Представители так называемой Лиги избирателей обнародовали свою версию итогов голосования на выборах президента РФ. Заявлено: Владимира Путина поддержали 53%, а беспартийного миллиардера Михаила Прохорова – 16%. (По данным ЦИК РФ, Путин набрал 63,6% голосов, а Прохоров – около 8%). Впрочем, представитель «Лиги» отметил, что больше всего их наблюдателей находилось в Москве и Петербурге. Специально для «АН» на вопрос «Кому вы больше верите - наблюдателям или Чурову?» отвечают…

Михаил Ножкин, народный артист России:

«Представляют тех, кто им платит»

- Уже и не знаешь, кому верить, а кому нет. Столько болтунов развелось - и новых, и старые повылезали… И все – «президенты», все - «генеральные директора»!.. С экранов не сходят, надоели ужасно! Ощущение такое, что все представляют тех, кто им платит, и говорят то, что заказано, а в итоге никто и ни за что не отвечает. Лучше поздравлю всех женщин с 8 Марта! Женщины - это лучшее, что есть в России, и очень жаль, что мужик пошел мелкий и пузатый. Российские женщины достойны лучшего, нам бы их радовать и радовать каждый день в году, а не втягивать в политические склоки.

Илья Яшин, сопредседатель движения «Солидарность:

«Выборы были сфальсифицированы»

- У меня нет никакого сомнения, что выборы были сфальсифицированы, и не только при подсчете голосов, но и заранее, - ведь это целый набор процедур, и каждая из них была грубо нарушена с использованием на всех этапах административного ресурса. Я сам был наблюдателем, и все видел своими глазами. К Центризбиркому у меня нет никакого доверия - в отличие от «Лиги избирателей»: она организовала большое количество наблюдателей, и вообще ее репутация намного чище, чем Чурова и компании.

Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Думы:

«Оппозиционным лидерам пора уступить дорогу другим»

- Не знаю, что такое «Лига избирателей», как они там считали, и можем ли мы им доверять. Сейчас создается немало всевозможных общественных организаций, и многие имеют свою особую точку зрения. Причем, этот процесс происходит не только в России - свидетельствую это как член Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Я верю официальным результатам выборов. Где-то фальсификации и были, но они не могут превышать 5 процентов. Победа Путина однозначна. Народ выбрал предсказуемость и стабильность. Ясно, что Западу Путин чем-то не угодил, и делается все, чтобы опорочить Россию, начиная от искусственно навязанных дискуссий. Нашим оппозиционным лидерам пора подумать о том, чтобы уступить дорогу другим. Это же ненормально, когда партии более популярны, чем их лидеры. Путину сейчас нужно уйти от эйфории и браться за дело.

Евгений Федоров, член комитета Госдумы по бюджету и налогам:

«Люди не дали заморочить себе голову»

- Какие цифры предполагались, какие были в экзит-полах, такие и в итоговых данных Центризбиркома - расхождения незначительные. Но дело не в цифрах. Выборы президента России продемонстрировали консолидацию граждан вокруг национального лидера и его курса. Несмотря на жесточайшую пропагандистскую работу, которая велась против Российской Федерации и ее национальной власти, люди не дали заморочить себе голову и сделали выбор, который позволит вернуть нашей стране утраченный в 91-м году суверенитет.