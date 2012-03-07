Россияне назвали главную красавицу и главную умницу страны

Наши соотечественники считают главной красавицей России "Мисс Вселенная" молодую маму Оксану Федорову, а главной умницей - экс-губернатора Петербурга, ныне спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

В преддверии Международного Женского Дня Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, посвященное самым умным и красивым женщинам страны в представлении россиян.

В ходе опроса респонденты могли называть не только современниц, но и всех женщин, которые жили когда-либо в России.В первых строчках рейтингов оказалась примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

Россияне считают ее и умной, и красивой.17% опрошенных заявили, что по уму никто не сможет сравниться с Валентиной Матвиенко. В ТОП-3 вошли Ирина Хакамада и Екатерина II (по 10%).

По 5% проголосовали за ум Аллы Пугачевой и телеведущей Тины Канделаки. По 3% считают самыми умными в России телеведущую Ксению Собчак, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, ученую Софью Ковалевскую. По 2% получили министр здравоохранения Татьяна Голикова, а также супруга первого президента СССР Михаила Горбачева - Раиса Горбачева.

Оксана Федорова, которая на днях родила сына, является самой красивой женщиной России по мнению 9% россиян, опрошенных ВЦИОМ. На втором месте с результатом 5% оказалась София Ротару. Третье место среди главных российских красавиц заняла певица Валерия - за нее проголосовали 4% опрошенных. Столько же респондентов считают самой красивой свою жену (девушку), маму или сестру.

В рейтинг красавиц страны попали певицы Вера Брежнева, Жанна Фриске, Алла Пугачева, актрисы Элина Быстрицкая и Ирина Алферова. Их отметили по 3% респондентов.

На процент меньше участников исследования поддержали кандидатуры певиц Эдиты Пьехи и Анны Семенович, актрисы Елизаветы Боярской, балерины Анастасии Волочковой и гимнастки Алины Кабаевой.