«Нигде в мире нет такой специальности – управленец!»

Прошли выборы, и все гадают, какими же будут кадровые перестановки. Скажем, главой Федерального агентства по поставкам вооружения, военной и специальной техники является Надежда Синикова. В 1982 году она закончила Курский сельхозинститут по специальности «Экономист по бухучёту в сельском хозяйстве». Далее работала бухгалтером в колхозе, на турбазе и в филиале объединения «Медучпособие», а с 1986 г. всегда следовала за г-ном Сердюковым, пока и не оказалась начальницей по закупкам вооружений, включающих в себя и атомное оружие, и подводные лодки, и стратегические самолеты. Специально для «АН» на вопрос «Как же такой человек сидит на этой должности в ядерной державе?» отвечают…



Николай Кондратенко, член Совета федерации, бывший губернатор Краснодарского края:

«Меня это давно возмущает!»

- Меня это давно возмущает! Нигде в мире нет специальности – управленец, а словосочетание «хороший управленец» слышишь каждый раз при новом назначении. Ну, не может один и тот же человек быть специалистом и в сельском хозяйстве, и в военных технологиях, и в вооружении! Может поэтому, у нас все делается как в известной фразе Виктора Степановича Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда»...

Магомед Толбоев, летчик-испытатель, Герой России:

«В сельском хозяйстве покупала трактора, а для армии - танки»

- Наоборот, именно в ядерной державе нужно как можно больше женщин на руководящих работах! Пора брать пример с западных держав – там вообще женщины руководят министерством обороны, и с ними всегда больше порядка. Танкистом или летчиком женщина, конечно, быть не может - там тяжелый физический труд. А вот в штабной работе им просто равных нет! И то, что нынешний глава Рособоронпоставки по образованию - бухгалтер в сельском хозяйстве, тоже хорошо. В сельском хозяйстве она трактора покупала, а для армии танки – разницы никакой. Главное, чтобы все было грамотно и правильно оформлено. Но в этом я уверен: они более кропотливые - ни одной ошибки не допустят, ни одной запятой не пропустят. Такими женщинами надо восхищаться! Женщины идут в армию – и армии от этого будет только лучше.

Александр Починок, член Совета федерации, бывший министр по налогам и сборам:

«Мы мало привлекаем женщин во властные структуры»

- Для меня это не странно, наоборот, у нас мало женщин на высоких руководящих постах. Мы же не призываем организовывать из женщин отряды спецназа. Хотя в израильской армии большое количество военных специалистов и даже инструкторов - именно женщины. Женщины более ответственно относятся к работе, чем мужчины. У многих прекрасное образование, знания и опыт. Так что мы еще мало привлекаем женщин во властные структуры!