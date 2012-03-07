Жены бесквартирных офицеров 8 марта объявят голодовку у здания Минобороны

В Москве 8 марта жены бесквартирных офицеров объявят голодовку у здания Министерства обороны России.

Боевые подруги российских офицеров выйдут на одиночные пикеты к стенам Минобороны для того, чтобы поддержать своих мужей в борьбе за право на жилье и присоединиться к их голодовке.

Супруга офицера Константина Маркина - Наталья Золикова из Великого Новгорода – уже неделю отказывается от еды и не намерена останавливаться, пока не добьется результата.

Поддержать жен военнослужащих приедет депутат Госдумы Дмитрий Гудков с супругой. Организатор акции - Общественный совет по защите законных прав военнослужащих.

23 февраля бесквартирные офицеры, так и не получившиезаконного жилья, поставили ультиматум Министру обороны Анатолию Сердюкову - отказаться от еды до тех пор, пока военное ведомство не начнет решать их жилищные проблемы. Офицеры Российской армии так и остались не услышанными.

В течение года военнослужащие и военные пенсионеры организовывали многочисленные митинги и акции протеста, направляли в адрес ВерховногоГлавнокомандующего ВС РФ Д.А. Медведева коллективных писем и обращений. Ответа не последовало.

Минобороны также продолжает игнорировать взятые на себя обязательства, предусмотренные контрактами.

В то же время в Москве для различных целей строятся квартиры на земле, принадлежащей Министерству.

Женщины в праздничный день соберутся на Арбате у здания Генштаба Минобороны (со стороны кинотеатра Художественный). Начало акции в 13:00 8 марта.