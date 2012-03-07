В Москве установлены cроки сдачи ЕГЭ

Департамент образования Москвы сообщил о датах досрочной сдачи ЕГЭ, основного периода и дополнительного. Досрочная сдача ЕГЭ в Москве начнется 20 апреля. Выпускники, имеющие право досрочной сдачи, будут сдавать по "русский язык".



23 апреля можно будет сдать досрочно иностранные языки, географию, химию и историю; 26 апреля - математику; 2 мая - информатику и ИКТ, биологию, обществознание, литературу и физику; 4 мая - резервный день (для всех предметов).



Даты экзаменов в основной период сдачи ЕГЭ таковы: 28 мая - информатика и ИКТ, биология и история; 31 мая - русский язык; 4 июня - иностранные языки и химия; 7 июня - математика, 13 июня - обществознание и физика; 16 июня - география и литература; 18 июня - резервный день (иностранные языки, обществознание, биология, информатика и ИКТ); 19 июня - резервный день (география, химия, литература, история и физика); 20 июня - резервный день (русский язык); 21 июня - резервный день (математика).



Кроме того, департамент образования сообщает, что в Москве установлен дополнительный период для сдачи ЕГЭ: 7 июля - русский язык, химия, информатика и ИКТ; 10 июля - математика, география и иностранные языки; 12 июля - обществознание, литература и физика; 14 июля - биология и история; 16 июля - резервный день (все предметы).



