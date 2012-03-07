В парках Москвы 8 марта будут рисовать портреты и раздавать цветы

В московских парках 8 марта будет организована целая серия мероприятий, концертов, выступлений, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщает Департамент культуры столицы.



В ЦПКиО им. Горького с 15:00 до 18:00 мск известные художники будут рисовать посетительниц парка. Основной предмет, с которым смогут позировать женщины - настоящее весло, по подобию известного исторического символа парка - скульптуры "Девушка с веслом".

В парке "Сокольники" пройдет LadiesDay. С 14:00 часов прекрасных дам будут встречать элегантные мимы во фраках и вручать цветы, связанные из шариков-конструкторов. В 16:00 часов состоится праздничный концерт, а вечером пройдет дискотека.

В "Измайловском" парке будут звучать лирические веселые песни о любви, проходить игры и конкурсы, танцы, женщин будут поздравлять профессиональные артисты.

В парке "Красная Пресня" посетители смогут сделать праздничные открытки своими руками, принять участие в прикладных мастер-классах.

В парке искусств "Музеон" состоится открытие выставочного сезона: посетителям представят проект "Новая женщина". А с 13:00 до 14:00 мск пройдет акция: женщинам нужно будет отыскать пункт с розами, чтобы получить их в подарок.

В парке культуры и отдыха "Фили" состоится праздничный концерт-бал, духовой оркестр будет исполнять польки, вальсы, менуэты и мазурки. Будут выступать профессиональные танцоры, с ними смогут принять участие в бале все желающие, сообщает «РБК».

Праздничные концерты 8 марта пройдут также в парках "Северное Тушино", "Лианозовский", "Кузьминки".





