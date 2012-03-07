Главным московским следователем может стать однокурсница президента РФ

Как пишут российские СМИ, крупные кадровые перестановки в московской полиции ожидаются со дня на день. В частности, начальником Главного следственного управления Москвы Иваном Глуховым не собираются продлять контракт, истекаетющий 13 марта.

Вчера газета "Известия" написала о кадровой чистке в Главном следственном управлении Москвы, напомнив, что октябре 2011 года начальник Главного следственного управления Москвы стал фигурантом громкого коррупционного скандала, связанного с задержанием следователя Нелли Дмитриевой по делу о получении взятки. По данным газеты, на генерала Глухова и его сына Дениса пали подозрения в причастности к теневому коррупционному бизнесу, который, как считают сыщики, процветал в ГСУ. Речь идет о поставленном на поток возбуждении и прекращении уголовных дел за взятки.

После того как скандал получил широкую огласку, генералу предложили перейти на работу в одну из областей Центрального федерального округа, но Иван Глухов ответил отказом и остался на своем посту. Главный московский следователь не уволился и взял больничный, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, кресло главного столичного следователя в скором времени может занять бывшая сокурсница президента РФ Дмитрия Медведева, которая в настоящее время работает на должности первого замначальника Следственного комитета при МВД. Генерал Герасимова окончила юрфак Ленинградского госуниверситета одновременно с будущим главой государства. До своего назначения на пост замначальника СК в 2009 г., она работала на должности замначальника следственной части ГСУ ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. А в советские годы трудилась следователем в одном из райотделов ленинградской милиции.