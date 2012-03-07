Женщина узнала, что мертва, придя голосовать

Вчера вечером в дежурную часть Петродворцового района по телефону доверия обратилась местная жительница, проживающая на Санкт-Петербургском проспекте, 52, в Петродворце.День выборов она запомнит надолго.

Она рассказала, что в день президентских выборов, придя на участок №1371 в школе №415, женщина узнала, что в списках избирателей она числится как умершая.

Заявление петербурженки зарегистрировано, ведется проверка.



