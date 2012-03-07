Женщина узнала, что мертва, придя голосовать
7 марта 2012, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера вечером в дежурную часть Петродворцового района по телефону доверия обратилась местная жительница, проживающая на Санкт-Петербургском проспекте, 52, в Петродворце.День выборов она запомнит надолго.
Она рассказала, что в день президентских выборов, придя на участок №1371 в школе №415, женщина узнала, что в списках избирателей она числится как умершая.
Заявление петербурженки зарегистрировано, ведется проверка.