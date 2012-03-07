Коммунисты предлагают в Петербурге установить памятник Кларе Цеткин

Активисты межрегиональной организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" выступили с призывом установить в северной столице памятник основательнице Международного женского движения Кларе Цеткин.



Соответствующий запрос коммунисты уже направили в городской комитет по культуре.

Активисты считают, что памятник можно было бы установить на площади Пролетарской диктатуры перед Смольным, так как сама К. Цеткин "часто пила чай у Ильича".

Средства на памятник могут быть получены путем обязательного однократного налогообложения трудоспособной мужской части населения Петербурга.

Памятник поможет пополнению городского бюджета, подчеркивают активисты. Они считают, что монумент привлечет туристов из Европы, феминисток, многочисленных родственников К. Цеткин из Германии.

"Облик К.Цеткин, которая была похожа на добрую бабушку из сказки братьев Гримм, органично впишется в архитектурный ансамбль центра города. У памятника Цеткин можно будет проводить общегородские мероприятия, посвященные Международному женскому дню, отмечаемому в СССР как любимый праздник и выходной с 1966-го года", - заключают в "КПЛО".

К.Цеткин родилась 5 июля 1857 в германском городе Видерау. Активно боролась за права женщин, также была деятельницей немецкого и международного коммунистического движения. К.Цеткин была хорошо знакома с Владимиром Лениным и Надеждой Крупской; в 1920 году она в первый раз побывала в советской России и взяла у вождя большевиков интервью для газеты "Женский вопрос".

После прихода к власти Адольфа Гитлера левые партии в Германии были запрещены, и .Цеткин навсегда поселилась в Советском Союзе.

К.Цеткин скончалась в 1933 году в селе Архангельском около Москвы.



