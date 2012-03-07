Россия делит 84 место с Гвинеей-Бисау по числу женщин в политике

В мире сегодня складывается ситуация, которую не могли себе представить ни Клара Цеткин, ни Роза Люксембург, которые стояли у истоков Международного женского дня. В XXI веке мужчины борются за равноправие с женщинами.

За три последних года число женщин-глав государств, включая "церемониальные" должности, выросло на треть - до 28 человек, такими же стремительными темпами растет число представительниц прекрасного пола в парламентах и бизнесе.

Среди участников молодежного саммита G20 - девочек больше половины. Сегодня во многих странах мира мужчины вынуждены создавать организации в защиту собственных прав.

Но в современной России и женщинам еще есть за что побороться.

По данным международной организации Inter-Parliamentary Union, по числу женщин в политике Россия делит 84 место с Гвинеей-Бисау, уступая Габону, Зимбабве и Гондурасу, 85 место занимает Камерун, передает РБК.

После нас - только беднейшие африканские государства и арабский мир с запретом на какую-либо значимую политическую деятельность женщин.

Россиянки стабильно не попадают в знаменитую сотню самых влиятельных женщин мира американского журнала Forbes, где присутствуют индианки и китаянки. В пику зарубежным коллегам российские СМИ в минувшем году запустили собственный рейтинг "100 самых влиятельных женщин России", который сейчас возглавляет спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Впереди планеты всей по числу политически активных женщин - страны Северной Европы, где равноправие полов - дело государственной важности. Там никому там не приходит в голову высказаться в духе "место женщины - на кухне".

А в нижней палате парламента России доля женщин составляет всего 14% - такой уровень был средним по миру десять лет назад.

Даже в Иране 27% женщин-членов правительства, а в России - только 11% (министр экономического развития Эльвира Набиуллина, сельского хозяйства Елена Скрынник, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова).

Что же касается бизнес-леди, то в списке самых богатых женщин мира единственная россиянка - Елена Батурина - занимает 993-е место в общем списке с капиталом в 1,2 млрд долл.

Благотворительность - единственная публичная деятельность, которую мужчины готовы предоставить женщинам в нашей стране.

Если Россия и плетется позади планеты всей по числу женщин во власти и бизнесе, то практически все видные правозащитники и руководители благотворительных организаций в нашей стране - представительницы прекрасного пола. Среди наиболее ярких из них можно выделить председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, лидера движения "Экологическая оборона Московской области" Евгению Чирикову, одну из учредителей фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову.

Эта точка зрения наглядно проиллюстрирована результатами проведенного ВЦИОМом опроса: каждый четвертый считает, что в политике женщинам не место или их число надо сокращать.

Что примечательно, лояльность россиян к дамам во власти падает: если в 1998 г. 45% респондентов считали, что представительство женщин в политике следует расширять, то сегодня таких соотечественников всего 37%. При этом 14% считают, что дам на постах власти и так слишком много.

Таким образом, Россия остается страной, где работает негласное правило "стеклянного потолка": формально ничто женщинам не мешает занимать высокие посты, однако фактически создаются искусственные барьеры, мешающие им подниматься по карьерной лестнице столь же стремительно, как это делают мужчины.

Тем временем в развитых странах аллегорию "стеклянного потолка" уже давно не вспоминают: там привыкли оценивать сотрудника исключительно по его профессиональным качествам. Более того, замечателен пример легендарного инвестора Питера Линча, который признавался, что жене и дочерям доверяет в вопросе вложения денег больше, чем аналитикам, потому что "устами младенца глаголет истина, а чего хочет женщина, того хочет Бог".