Известный тележурналист, представитель "Лиги избирателей" Парфенов считает, что время веселых протестных митингов в России прошло. Лига выступает против несанкционированных акций. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Мы сейчас в другой ситуации, и веселые флешмобы декабря, января, февраля - они прошли", - сказал Леонид.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стойкости протестных настроений. И добавил, что Лига не призывает к бессрочным стояниям на площадях.