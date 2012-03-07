Парфенов: время "веселых" митингов в России миновало
7 марта 2012, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Известный тележурналист, представитель "Лиги избирателей" Парфенов считает, что время веселых протестных митингов в России прошло. Лига выступает против несанкционированных акций. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
"Мы сейчас в другой ситуации, и веселые флешмобы декабря, января, февраля - они прошли", - сказал Леонид.
По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стойкости протестных настроений. И добавил, что Лига не призывает к бессрочным стояниям на площадях.