При модернизации сайта Минобороны было похищено 6 млн рублей

Военное следственное управление возбудило уголовное дело по факту хищения в декабре 2010 года 6 млн рублей из рекордных 36 млн рублей, которые были выделены из госбюджета на обновление официального сайта Минобороны.



В начале 2010 года в Минобороны было составлено техническое задание на модернизацию программно-технического комплекса официального сайта ведомства. Госконтракт на общую сумму в 36 млн рублей выиграла компания "Систематика", сообщает «Интерфакс». Как считает следствие, стоимость работ была завышена, и военное следственное управление возбудило уголовное дело по факту мошенничества.



