Власти столицы Латвии отказали легионерам СС в праве на проведение марша 16 марта. Всем остальным организациям, включая борцов с нацизмом, в этот день также запретил митинговать и.о. исполнительного директора Риги Марис Калве, которого поддержала городская дума.

16 марта считается праздником Латышского легиона Waffen-SS. Ежегодно ветераны СС и их поклонники проводят традиционные марши. В свою очередь, антифашистские организации Латвии, а также партии левой оппозиции в этот день проводят акции протеста и пытаются помешать шествию легионеров и их сторонников, что приводит к столкновения.

Отказ рижских властей объясняется тем, что на 16 марта сразу шесть организаций подали заявки на проведение шествий и митингов. Поскольку ситуация в городе остается напряженной после недавнего референдума по признанию русского языка государственным, было решено не проводить массовых шествий в целях безопасности.

К этому надо добавить, что Полиция безопасности Латвии выступила ранее с предостережением, что к 16 марта в Ригу должны были приехать от 30 до 40 человек из других стран Прибалтики, а также России и Германии.

"Это разные радикалы и экстремисты", - объяснил глава ведомства Янис Рейникс.

Ежегодное шествие легионеров СС в Риге вызывало раздражение не только среди русскоязычного населения латвийской столицы, но и в российском внешнеполитическом ведомстве. В свою очередь власти республики заявляли, что не видят в нем ничего плохого, поскольку эсесовцы попали в легион "по принуждению", но при этом "воевали с целью защитить Латвию".

Тем не менее, в минувшем марте сейм Латвии не признал день легиона СС официальной датой.

"АН" писали, что 18 февраля в Латвии прошел референдум о принятии русского языка в качестве второго государственного.