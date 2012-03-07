"Сумасшедший" месяц для строителей Петербурга

Ажиотажа на рынке недвижимости нет. Есть стабильность и восстановившийся после кризиса рынок. Так считают одни эксперты. Другие тем временем отмечают: ситуация – если не уникальная, то близкая к этому.



«Тенденции к повышению спроса мы отметили еще в прошлом августе. Они держались почти полгода и достигли кульминации в январе. Этот месяц в какой-то степени можно было назвать “сумасшедшим”. Мы заключали по 25 сделок в день, тогда как в самые “вялые” периоды при равном количестве предложения эта цифра колеблется на уровне 8-9 сделок», – отмечает директор по маркетингу и продажам «Лидер-групп» Виталий Виноградов. По его словам, клиенты были оживлены и в феврале: план по продажам удалось перевыполнить на несколько процентов, тогда как обычно этот месяц ассоциируется у застройщиков с относительным затишьем.



Мария Цветкова из группы компаний «Эталон» рассказала о повышении покупательской активности на 10-20% по сравнению с началом прошлого года. А директор по маркетингу и продажам «Главстроя-СПб» Михаил Бузулуцкий добавил, что всплеск интереса к жилью увидел еще в октябре-ноябре. «Неожиданно появилось достаточно много людей с деньгами на руках, готовых к покупке квартиры. При этом, по нашим наблюдениям, показатели депозитов, размещенных в российских банках, не изменились. То есть не очень понятно, откуда взялись эти деньги», – отметил он, впрочем, подчеркнув, что в последние две недели февраля спрос на жилье стабилизировался.



Тренд на активизацию спроса закономерно затронул не только покупателей «первички». «На вторичном рынке продажи выросли примерно на 20-25% процентов по сравнению с январем-февралем 2011 года и на 15-20% по сравнению с этими же месяцами 2010 года», – сообщил корреспонденту «Фонтанки» заместитель директора агентства недвижимости «Бекар» Сергей Козлов.



Несколько оживился даже давно стагнирующий в Петербурге рынок элитной недвижимости: специалисты Knight Frank St Petersburg с начала 2012-го совершили 4 сделки со средним бюджетом 50 миллионов рублей. Впрочем, здесь сыграла роль скорее активизация девелоперов, чем богатых клиентов.



Любопытно, что спрос во многом формировался благодаря активности жителей других городов. Так, много квартир на объектах «Лидер-групп» скупили москвичи. А недвижимостью из пакета «Главстроя-СПб» заинтересовались выходцы из других регионов Северо-Запада. «Жители СЗФО совершили около одной трети от общего объема сделок, хотя обычно их доля среди наших покупателей составляет примерно 17 процентов», – комментирует Михаил Бузулуцкий.