Авербух боится остаться один

Мартин Авербух сын прославленных фигуристов Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой стал героем книги "Детский лепет".

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ - трогательный сборник интервью с детьми знаменитостей. До детей звезд всегда тяжело добраться – они ведь живут за городом, под присмотром охранников. Например, до дочки Волочковой автору Ларисе Максимовой пришлось добираться четыре часа, а когда она пришла, то Ариадна развернулась спиной и сказала, что не будет давать интервью. Лариса так устала, что сказала: «Ариш, я вот сейчас лягу здесь на пол и никуда не уйду, пока ты со мной не поговоришь». И легла.

(Прочитать интервью Мартина Авербуха в книге «Детский лепет»).