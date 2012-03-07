Алла Пугачева голосовала вместе со старшим внуком

Примадонна появилась на избирательном участке на Новом Арбате одной из первых. Со своим старшим внуком - двадцатилетним Никитой Пресняковым она пробыла на участке около получаса.

Алла Борисовна в общей череде избирателей заполнила бюллетень, и объяснила как это делать Никите, который голосовал впервые. Отдали свои голоса за выбранных кандидатов Пугачева и Пресняков под объективами телекамер. Отсутствие рядом с Пугачевой Максима Галкина объяснялось гастролями в российской провинции.