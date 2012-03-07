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//Общество

Алла Пугачева голосовала вместе со старшим внуком

7 марта 2012, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева голосовала вместе со старшим внуком

Примадонна появилась на избирательном участке на Новом Арбате одной из первых. Со своим старшим внуком - двадцатилетним Никитой Пресняковым  она  пробыла на участке около получаса.

Алла Борисовна в общей череде избирателей заполнила бюллетень, и объяснила как это делать Никите, который голосовал впервые.  Отдали свои голоса за выбранных кандидатов Пугачева и Пресняков под объективами телекамер. Отсутствие рядом с Пугачевой Максима Галкина объяснялось гастролями в российской провинции.

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//В мире

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия недавно попала в больницу. Согласно последней информации, медики ранее выявили у молодой матери проблемы с почками.

//Армия

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по выходу из ДРСМД способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений и рассказал об условиях размещения российских ракет.

//В мире

В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России

В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в понедельник оценил заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций, связанный с "делом Скрипалей", вступит в силу 26 августа.

//В мире

В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка

В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка

В ДНР раскрыли новые детали обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины в районе поселка Опытное у западной окраины Донецка. Соответствующие данные огласили в армии непризнанной республики.

//В мире

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Намек на обещанное Зеленским процветание завершился экономией бюджета. Команда нового президента не знает, что делать с государственным кошельком.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, как можно при помощи еды избавиться от дневной сонливости. По её словам, некоторые продукты могут с легкостью вернуть бодрость и рабочий настрой.

//Происшествия

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что горящий склад с вооружением в Красноярском крае должны были расформировать. Сообщается, что это должно было произойти в 2022 году.

//Шоу-бизнес

Диме Билану не удалось улететь в США

Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

//Шоу-бизнес

Тилль Линдеманн из Rammstein остался в России

Тилль Линдеманн из Rammstein остался в России

Немецкий музыкант и вокалист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после выступления в России решил устроить себе небольшой отпуск и остался отдыхать в Санкт-Петербурге.

//Новости МирТесен

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//В мире

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Столтенберг объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Крым вошел в состав РФ. Об этом политик сообщил в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии.

//Происшествия

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Утром во вторник, 6 августа, стало известно, что на складе боеприпасов в Ачинском районе прекратилась детонация снарядов. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//В мире

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

//Шоу-бизнес

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов перепел известную песню не менее известной телеведущей Ольги Бузовой. Запись своего "выступления" комик опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

//В мире

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.

//Шоу-бизнес

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Визит знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес с концертом в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней в отечественном шоу-бизнесе. Но сам концерт понравился не всем.

//В мире

Порошенко обвинили в подделке документов

Порошенко обвинили в подделке документов

В Госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что в прошлом году он выезжал отдыхать на Мальдивы по поддельным документам.

//Армия

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе Владимира Кравченко. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

//Кино

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

Народный артист России Виктор Сухоруков в новом фильме «Звёзды» сыграл учителя русского языка, история которого заставила «плакать и дрожать».

//Общество

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Военнослужащие совместно с поисковиками с конца июля до 13 августа проводят масштабную экспедицию «Аджимушкай-2019» в Керчи. Ранее участниками экспедиции были сделаны уникальные открытия - при помощи гидрографического судна обнаружены остатки кораблей и самолетов

//Политика

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

//Происшествия

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области два ребенка пострадали, когда на них упала детская цепочная карусель. Сообщается, что инцидент произошёл в парке города Поворино. Следователи начали расследование.

//Шоу-бизнес

У сына Елены Яковлевой сложности с трудоустройством?

У сына Елены Яковлевой сложности с трудоустройством?

Сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда ранее устроился парикмахером. Об этом накануне стало известно отечественным СМИ.

//Происшествия

В Сочи пронёсся огромный смерч

В Сочи пронёсся огромный смерч

В Сочи местные жители смогли снять на видео гигантский смерч, который кружил над Чёрным морем. На видеозаписях видно, как огромная воронка приближается к побережью с моря.

//Кино

Ольга Будина: актёру важно не стать рупором лжи

Ольга Будина: актёру важно не стать рупором лжи

Известная и любимая многими актриса Ольга Будина в интервью "Аргументам недели" проявилась не только как творческий человек, но и как гражданин со своей твёрдой жизненной позицией.

//Происшествия

ДТП в Перми: на трассе перевернулась карета скорой помощи

ДТП в Перми: на трассе перевернулась карета скорой помощи

Авария с участием кареты скорой помощи произошла Перми, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

//Происшествия

Движение поездов по Транссибу ограничено из-за взрывов под Ачинском

Движение поездов по Транссибу ограничено из-за взрывов под Ачинском

Движение пассажирских поездов в Красноярском крае ограничено из-за взрывов на складе с боеприпасами, прогремевших сегодня в районе Ачинска. Об этом сообщают источники в Минтрансе региона.

//Новости партнеров

//Спорт

На «Матч ТВ» выйдет первый выпуск «Тотального футбола» с новым ведущим Сергеем Кривохарченко

На «Матч ТВ» выйдет первый выпуск «Тотального футбола» с новым ведущим Сергеем Кривохарченко

Сегодня, 5 августа, на «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск нового сезона программы «Тотальный футбол». В качестве ведущего передачи выступит комментатор телевизионного канала Сергей Кривохарченко.

//В мире

Положит ли военное сотрудничество России с Китаем начало военному альянсу?

Положит ли военное сотрудничество России с Китаем начало военному альянсу?

Первое совместное патрулирование дальней авиацией РФ и КНР, состоявшееся 23 июля на Дальнем Востоке, вызвало резкую реакцию южнокорейцев, что объясняется внутренними скандалами, связанными с армией страны и попыткой реабилитировать её реноме в глазах общества.

//Происшествия

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Жители Ачинска рассказывают о том, какие повреждения получил город после серии взрывов на складах с артиллерийскими боеприпасами, которые расположены в нескольких километрах от населенного пункта.

//Общество

Тотальная проверка детских летних лагерей переведёт их на нелегальное положение

Тотальная проверка детских летних лагерей переведёт их на нелегальное положение

Гибель четырёх детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к тотальным проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры всех мастей хотят прикрыться, потому что в случае новой беды они могут оказаться крайними.

//В мире

Как космические агентства прячут секретные спутники на орбите?

Как космические агентства прячут секретные спутники на орбите?

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин подписал распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. В том числе о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов. В связи с этим в некоторых западных СМИ заговорили о том, что РФ готовится к космической войне. На самом деле война, по крайней мере холодная, на орбите идёт уже очень давно, секретного и военного оборудования над нами висит гораздо больше гражданского.

//Происшествия

В Генпрокуратуре выявили искажение статистики по лесным пожарам в Сибири

В Генпрокуратуре выявили искажение статистики по лесным пожарам в Сибири

Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. Об этом заявил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Красноярске готовы разместить людей из эвакуированного Ачинска

В Красноярске готовы разместить людей из эвакуированного Ачинска

В Красноярске местные власти заявили, что готовы разместить эвакуированных из Ачинска людей. Напомним, недалеко от Ачинска на территории воинской части загорелись склады с артиллерийскими снарядами.

//Спорт

Стали известны потенциальные соперники в плей-офф квалификации ЛЧ

Стали известны потенциальные соперники в плей-офф квалификации ЛЧ

Сегодня, 5 августа, в 13:00 мск в Швейцарии прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов - 2019/20. Игры раунда плей-офф Лиги чемпионов запланированы на 20/21 августа и 27/28 августа.

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Происшествия

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Министерстве обороны РФ рассказали, есть ли погибшие при взрыве в воинской части недалеко от Ачинска. Ранее в СМИ сообщили о семи пострадавших, двое из которых– военнослужащие.

//Происшествия

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего зама Дмитрия Булгакова на место пожара в Красноярском крае, где на территории воинской части в Ачинском районе взорвался склад с боеприпасами.

//В мире

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

Необычную экскурсию для туристов организовали в парке диких животных в Шанхае. Теперь наблюдать за жизнью зверей можно и ночью. В ходе этого развлечения туристы смогут увидеть более 5 тысяч животных.

//Новости МирТесен

//Интервью

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

«Гроза» российского менеджмента Инна Нозик дала очередное интервью «Аргументам Недели». В ходе беседы бизнес-леди поведала нам, почему на собеседовании задают вопросы о сексе, зачем в школах следует ввести уроки матерных слов и почему из кричащих детей вырастают кричащие начальники.

//Происшествия

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

Недалеко от города Ачинска Красноярского края в воинской части произошло несколько взрывов на складах с боеприпасами. Жителей близлежащих населённых пунктов эвакуируют, объявлен режим ЧС.

//Здоровье

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Работающие в Великобритании медики перечислили симптомы надвигающегося инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Авиа, ж/д транспорт

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Судебные приставы в одном из московских аэропортов не пустили девушку-пилота из Санкт-Петербурга в ее первый заграничный рейс. Как выяснилось, причиной стали долги почти в один миллион рублей.

//Экономика

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Далеко не последним при выборе работы является размер заработной платы. Специалисты провели исследование и выяснили, работники каких специальностей могут претендовать на зарплату от ста тысяч в месяц.

//Экономика

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Прогноз роста российской экономики снизился до 1,1 процента. Экономисты предсказывали этот показатель на уровне 1,3 процента. Корректировка произошла после публикаций о рецессии российской экономики, которая наступила в нынешнем году.

//Наука

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Журнал PLOS Genetics опубликовал результаты исследований, в ходе которых были названы самые эффективные дисциплины и упражнения для сброса веса.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Общество

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с Чарльзом Дарвином и сумел переубедить его в вопросе теории эволюции.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//В мире

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

Взятка в 20 миллионов долларов Андрею Богдану главе офиса нового украинского президента стала поводом для возбуждения уголовного дела. Его возбудило украинского национальное антикоррупционное бюро НАБУ.

//Авторы АН

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