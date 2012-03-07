Чуров: Побит рекорд по количеству россиян, проголосовавших за рубежом

Глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров сообщил о рекордном количестве граждан РФ, которые проголосовали за рубежом в 2012г. На этих президентских выборах свои голоса отдали 442 тысячи 286 россиян, находящихся за границей.



"На треть количество увеличилось по сравнению с выборами 2011 года", – отметил В. Чуров.

Глава ЦИК сообщил, что, например, на Сейшельских островах россияне голосовали преимущественно за самовыдвиженца Михаила Прохорова. Его результат составил 52%. В Турции этот же кандидат получил поддержку 21,75% проголосовавших россиян.



