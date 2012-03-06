В Москве сотрудники полиции покидают Пушкинскую площадь, на которой планировалась несанкционированная акция оппозиции. В результате были задержаны около 20 человек.

Молодые люди были задержаны при попытке устроить провокацию. По данным ГУ МВД России по Москве, "группа граждан планировала устроить провокацию в центре столицы", передает Интерфакс. Несколько человек собрались в районе Пушкинской площади. Они были оперативно задержаны сотрудниками московской полиции.