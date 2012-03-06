Россия находится в числе ведущих стран на рынке пусковых космических услуг

Россия по-прежнему находится в числе ведущих стран на рынке пусковых космических услуг. С таким заявлением выступил глава Роскосмоса Владимир Поповкин. По его словам, на Россию приходится 40% от всех пусков ракет-носителей.

По мнению Поповкина, Россия в минувшем году выполнила все принятые ею международные обязательства, "несмотря на ряд неудач, не позволивших реализовать все намеченные планы". Страна "сохранила высокую интенсивность использования отечественных средств выведения и не потеряла темпов достижения намеченных показателей развития", сообщил Поповкин. По его данным, доля России среди ведущих космических стран в оказании пусковых услуг продолжает оставаться высокой, передает Интерфакс. На Россию приходится более 40% от всех пусков ракет-носителей, осуществленных в 2011 году.