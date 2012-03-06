На Пушкинской площади снова задерживают оппозиционеров

В Москве сотрудники полиции предотвратили несанкционированную акцию оппозиции на Пушкинской площади. В 19:05 полицейские начали задерживать молодых людей с белыми ленточками, собравшихся у памятника Пушкину.

Участники акции с белыми лентами и символами оппозиционных движений выкрикивали антиправительственные лозунги. Собравшиеся пытались прорваться на оцепленную территорию, передает Интерфакс. Задержаны уже до десятка молодых людей. Сотрудники полиции просят прохожих не задерживаться на тротуаре и проходить в метро.