В Питере оппозиционеров ждут сотрудники ОМОН и полиция

В Санкт-Петербурге полиция усиливает меры безопасности в центре города. Значительные силы полиции сосредоточены на Исаакиевской площади. Накануне вечером здесь состоялась несанкционированная акция протеста.

Во вторник в социальных сетях вновь распространяли призывы собраться вечером на Исаакиевской площади. Площадка перед Мариинским дворцом оцеплена. По периметру Исаакиевской площади выставлено ограждение. Оппозиционеров ждут сотрудники полиции и ОМОН, передает РИА Новости. При этом никаких массовых скоплений людей не наблюдается.