Хакеры взломали почтовый ящик Лиги избирателей

Неизвестные взломали почтовый ящик Лиги избирателей. Теперь некие лица от имени Лиги рассылают письма с просьбой подписать петицию о нарушениях на выборах президента России.

Об этом сообщает сама Лига избирателей. В подложном письме говорится, что Лига подвела итоги наблюдения за выборами и выявила ряд серьезных нарушений, по которым якобы готовятся указанные обращения. На сайте организации говорится: "Лига избирателей официально заявляет, что никакой петиции она никому не рассылала, и просит получателей такого письма быть бдительными".