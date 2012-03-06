Центризбирком упрекнул Лигу избирателей во лжи

Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о расхождении данных в протоколах, внесенных в ГАС "Выборы" и Лигу избирателей. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Леонид Ивлев.

По его словам, к настоящему времени проверено 22 таких случая. "То, что мы проверили, ничего из этого не соответствует действительности, все 22 случая", - цитирует Ивлева РБК. Заместитель Чурова упрекнул Лигу избирателей во лжи. "У меня вопрос простой: зачем вы позволяете врать? Это опасно. Зачем вы деформируете общественное сознание?", - обратился Л. Ивлев к членам Лиги избирателей.