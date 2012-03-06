Пассажиры московской подземки услышат песни из советских фильмов

В период с 8 по 10 марта в московском метрополитене будут звучать песни из известных советских фильмов. Прозвучат песни "Музыка любви", "Песенка о хорошем настроении", "Королева красоты", "Девчата".

Специальная программа была подготовлена по случаю празднования Международного женского дня, пишет РБК. В метро прозвучат песни в исполнении Ирины Понаровской, Юрия Антонова, Рината Ибрагимова, Валерия Леонтьева, Евгения Мартынова, Муслима Магомаева и других отечественных исполнителей. В Москве на праздники изменится расписание общественного транспорта.