Оппозиция настаивает на шествии и митинге 10 марта

Оппозиция настаивает на проведении шествия по Кутузовскому проспекту и митинга на Арбатской площади 10 марта. Власти Москвы взяли тайм-аут до вечера в решении вопроса о месте проведения оппозиционной акции.

Как сообщил лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, представители мэрии пообещали дать окончательный ответ сегодня вечером. В интервью "Интерфаксу" Удальцов заявил, что ответ последует в любом случае. "Поскольку сегодня заканчивается срок рассмотрения уведомления", - отметил оппозиционер.