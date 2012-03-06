В Подмосковье может начаться эпидемия гриппа

В Московской области может начаться эпидемия гриппа. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Подмосковье не дотягивает до эпидемического порога всего 2,5%. Неделей назад этот показатель составлял 29,6%.

Заболеваемость среди детей остается ниже эпидемического порогового уровня на 48,4% - в возрасте до двух лет. Тот же показатель для детей в возрасте трех-шести лет, по данным Роспотребнадзора, составляет 7,7%. Заболеваемость на уровне эпидемического порога регистрируется среди детей в возрасте с 7 до 14 лет.