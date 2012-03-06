В Государственной Думе проходит "круглый стол", участники которого порекомендовали в ближайшее время внести законопроект об отмене в России "летнего" времени. "Летнее время" отрицательно сказывается на здоровье людей.

"На территории РФ действует система исчисления времени, опережающая астрономическое (поясное) время на 2 часа", - говорится в рекомендациях заседания "круглого стола". "Летнее время" отрицательно сказывается на здоровье людей, считают участники заседания в Думе, передает РБК. В частности, это выражается в снижении работоспособности.