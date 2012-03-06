Журналистов не пускают в зал мирового суда Петербурга

В мировом судебном участке № 40 (Садовая улица, 55) столпотворение. Сюда свезли более 200 человек, которых задержали вчера на несанкционированном митинге на Исаакиевской площади. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", все в помещении суда не помещаются, поэтому большая часть людей уже несколько часов сидит в автобусах.



На углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта в настоящий момент стоит 5 пассажирских автобусов, забитых людьми до отказа. Также здесь четыре полицейских «автозака», в которых сидят организаторы несанкционированного митинга. Среди тех, кого привезли в мировой суд № 40, - Андрей Дмитриев, лидер петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия».



«Мы здесь уже два часа ждем своей очереди, - сказал он. – Привезли в час дня. До этого мы всю ночь провели в 15-м полицейском участке. В машине холодно. Мы просим, чтобы нас отвели погреться в кафе и сходить в туалет, но не разрешают». Отдельного спального места ночью и питания не предоставили. Как утверждают подсудимые, с которыми пообщался корреспондент "Фонтанки", они спали на деревянному полу. Родственникам и знакомым запретили передавать еду.



На самом мировом участке № 40 запрещено снимать и даже находиться в зале, где рассматриваются дела по задержанным - не пускают ни журналистов, ни родственников задержанных. По словам адвоката Ольги Цейтлиной, которая приехала сюда, чтобы представлять интересы задержанного Всеволода Грибова, это незаконно, потому что слушания должны проходить публично и гласно, в открытом судебном заседании.



Задержанных судят по двум административным статьям КоАП – 19.3 «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и 20.2 «Нарушение установленного порядка проведения митинга или собрания». Участников вчерашней акции на Исаакиевской площади по очереди заводят внутрь зала судебных заседаний. Рассмотрение проходит быстрого – на каждого подсудимого судья тратит не более 10 минут.



Тем, кто признает вину, назначают штраф по 500 рублей за каждую статью. Если подсудимый отказывается и требует вызвать сотрудников полиции, составивших рапорты, то заседание переносят на 21 марта. Организаторов будут судить после того, как разберутся с участниками. Произойти это может не ранее чем через два-три часа.