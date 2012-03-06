Оппозиции посоветовали создавать альтернативу Путину

Если организаторы митингов "За честные выборы" не найдут свежую консолидирующую повестку дня, то в России может произойти спад протестной активности, считают политологи. Оппозиционерам посоветовали создавать альтернативу Путину.

Напомним, накануне в Москве прошел митинг оппозиции "За честные выборы!" на Пушкинской площади, после которого были задержаны оппозиционеры Алексей Навальный, Евгения Чирикова и Сергей Удальцов. Эксперты считают, что прошедший митинг отличался от предыдущих гораздо более серьезным настроем протестующих. Мероприятие на Пушкинской получилось "суровым", с жесткой риторикой по отношению к действующей власти, передает РИА Новости. Политолог Алексей Макаркин считает, что "была сильная эмоция по поводу выборов, их результата". "Было много людей, которые были на выборах наблюдателями... которые абсолютно не хотели улыбаться", - сказал Макаркин. По мнению политолога Михаила Ремизова, основная повестка акций протеста - тема честных выборов - себя исчерпала и не способна больше мобилизовать массы. По мнению политологов, митинги оппозиции не прекратятся, но организаторам нужно менять повестку дня.