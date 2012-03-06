Суд приговорил к 15 годам колонии Владимира Барсукова (Кумарина)

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина) к 15 годам заключения. Согласно приговору, Барсукову предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Дело слушалось Куйбышевским судом Петербурга на выездных заседаниях в здании Мосгорсуда.Суд признал виновным Владимира Барсукова (Кумарина) в вымогательстве денег у владельцев торгового комплекса «Елизаровский».

Экс-вице-президент Петербургской топливной компании Барсуков (Кумарин) был задержан в августе 2007 года. Его подозревали в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег.