Лишь 5% женщин считают «Любой подарок – это внимание»

Пару дней осталось мужчинам на подготовку подарков любимым, мамам, дочкам. 8 марта. Все женщины по традиции ждут поздравления и подарки. А каким дарам рады наши соотечественницы - всем без исключения дарам или же есть такие вещи, которые они бы ни за что не хотели получить в качестве презента к Международному женскому дню?

Портал Superjob.ru по инициативе журнала Men's Health опросил представительниц прекрасного пола старше 18 лет из всех уголков необътной России.На вопрос - «Дорогая, что тебе подарить?» - женщины кокетливо отмалчиваются, оставляя право выбора подарка за мужчинами.

Но при этом дамы точно знают, какие подарки они не хотели бы получить по случаю женского праздника. И прежде всего это дешёвые украшения. Стать обладательницами копеечной бижутерии не хотели бы 58% участниц опроса: «Я очень люблю украшения, в том числе качественную бижутерию. Если мне и дарили украшения, то они мне нравились, потому что дарили их близкие люди, которые знают мой вкус».

На втором месте в рейтинге неуместных подарков – продукция из интим-магазина. «Это пошло!», - считают наши соотечественицы. Сертификат на прыжок с парашютом не готовы принять 41% женщин. Большинство из них очень боятся высоты.Получить на 8 Марта сувениры не хотели бы 38% дам, по словам которых, всевозможные брелки и статуэтки раздражают и «засоряют пространство».

Бытовая техника и кухонная утварь не в почёте у 18% участниц исследования, ещё 13% женщин признались, что не будут рады кружевному нижнему белью. Абонемент в фитнес-клуб разочарует 12% женщин, по 11% дам не обрадуются курсу SPA-процедур или подарочному сертификату в магазин. Не смогли представить, какой подарок к 8 Марта мог бы их расстроить, лишь 5% женщин: «Мне по душе всё!». А что же хотят женщины?