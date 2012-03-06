В Москве разработана схема высотных ограничений строительства зданий

В Москве подготовлена схема высотных ограничений строительства зданий. Глава департамента культурного наследия города Александр Кибовский рассказал, что схема в настоящее время проходит согласование.

Согласно документу, ни в одном квартале, где действует зона регулируемой застройки, высотности больше 75 метров быть не должно. "По каждому кварталу мы определяем высоту - какое здание можно возвести", - пояснил Кибовский, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что указанная схема высотных ограничений строительства зданий разработана, чтобы исключить нарушения исторически сложившейся застройки и нарушения архитектурной перспективы российской столицы.