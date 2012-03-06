Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер оказался в центре сексуального скандала. Его бывшая секретарша заявила о домогательствах. Специально для «АН» на вопрос «Почему информация о сексуальных домогательствах появилась за день до 8 Марта и спустя более, чем 2 года после их факта (если он имел место)?» отвечают…

Юрий Скуратов, председатель Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров и судей, бывший генпрокурор РФ (1995-1999 гг.):

«Некие лица заинтересованы…»

- А может, этой женщине хотели сделать подарок? Понятно, что за такого рода информацией всегда стоят заинтересованные силы. Видимо, некие лица заинтересованы в дискредитации или освобождении от должности главы ФСИНа. Самый нормальный путь – объективное разбирательство. По-моему, все это несколько попахивает клеветой. Вряд ли сама эта женщина была заинтересована в том, чтобы подобная информация стала достоянием гласности.

Александр Михайлов, член Союза писателей РФ, генерал-майор ФСБ запаса:

«Сознание женщины не поддается оценке!»

- Сознание женщины не поддается оценке! Она мыслит чувствами, и чем-то иным объяснить сие просто невозможно. То есть абсолютно невозможно понять, почему это было сделано именно сейчас. Возможно, это продиктовано желанием использовать данный факт (если он вообще имел место) в каких-то политических или должностных целях. Видимо, женщину что-то подвигло, раздражило, или у нее к чему-то был элемент ревности. Может, ее кто-то подговорил и что-то предложил взамен… А если внутри ФСИНа идет некая «внутриклановая борьба», то я не понимаю, в чем же после этого у нас в России может быть ее развитие!? Наши чиновники и за другое в отставки не подают, а это просто мелкая шалость, которая поднимает человека в глазах других женщин. В нынешних условиях это такой абсурд, что дальше просто ехать некуда! Ведь у нас народ, как в произведениях Венечки Ерофеева: все божья роса.

Лариса Рубальская, поэтесса:

«Не знаю, почему там кто-то кого-то домогается…»

- Не думаю, что это как-то связано с 8 Марта. Даже не знаю, почему там кто-то кого-то домогается. Я уже не юная женщина, и меня такие вопросы вообще не занимают. И эта тема меня тоже как-то не волнует.