СК отказал в возбуждении дела по жалобе бывшей секретарши Реймера

Следственный комитет РФ отказал в возбуждении дела по заявлению бывшей сотрудницы Федеральной службы исполнения наказаний. "АН" сообщали, что бывшая секретарша главы ФСИН Александра Реймера пожаловалась в СК РФ на сексуальные домогательства со стороны начальника и незаконную прослушку ее телефонов.

По словам женщины, после того, как она отказала Реймеру в общении в нерабочее время, вскоре ее уволили и лишили ведомственной квартиры. Следствие не нашло нарушений в действиях работников ФСИН. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил: "По результатам доследственной проверки... принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях должностных лиц ФСИН признаков должностных преступлений".

Он добавил, что заявительница в установленном порядке уведомлена о результатах проверки, ей разъяснили порядок обжалования принятого решения.