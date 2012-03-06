У актера Александра Пороховщикова новая беда - сразил инсульт

Жена Александра Пороховщикова молит о помощи лучших врачей страны. 73-летнего актера сразил инсульт.

Адвокат Александра Шалвовича Сергей Жорин сообщил, что ему, со слезами в голосе, позвонила Ирина Пороховщикова и сообщила о новой беде в семье.

Недавно Пороховщикову ампутировали мизинец на ноге, и он еще не совсем восстановился от операции.

По словам адвоката, актера мучает родня. Родстенники окончательно доконали Александра Шаловича своими претензиями на его жилплощадь, пишет "ЭГ".

"Многочисленные родственники за последний год, просто угробили народного артиста!", - возмущен Жорин. Защитник Пороховщикова рассказал, что последние дни народный артист находился в больнице, где его навещала Ирина и друзья. Медики разрешили ему съездить на заседание суда. Но переживания не прошли для пожилого актера бесследно. Он держался, пока шли суды, а после победы - слег.

Жорин cказал, что узнал о случившемся недавно, поэтому пока не знает, каково состояние здоровья актера на данный момент.