Материалы по делу Ходорковского-Лебедева проверит Верховный суд

Верховный суд РФ во вторник истребовал из суда первой инстанции материалы уголовного дела по обвинению бывших руководителей НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Материалы требуются судьям Верховного суда для проверки доводов надзорной жалобы защиты осужденных.





Решение о возбуждении или отказе в возбуждении надзорного производства будет принято после проверки доводов авторов жалобы по истребованному делу, уточняет пресс-служба Верховного суда.