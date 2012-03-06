Суд признал виновным Владимира Барсукова-Кумарина

Суд признал бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) виновным в вымогательстве денег у владельцев торгового комплекса «Елизаровский».

Сегодня дело питерского предпринимателя слушается Куйбышевским судом Санкт-Петербурга на выездном заседанияи в здании Московского городского суда. Прокурор попросила приговорить Барсукова к 18 годам заключения в колонии строго режимасо штрафом в 1 миллион рублей. Защита просила вынести оправдательный приговор, передает РАПСИ.



Экс-вице-президент Петербургской топливной компании Барсуков (Кумарин) был задержан в августе 2007 года. Его подозревали в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег.