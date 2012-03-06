Роспотребнадзор проверил территорию старейшего и одного из самых крупных промышленных предприятий Москвы АМО ЗиЛ. Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных норм.

По данным ведомста, на предприятии нарушены санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде и к эксплуатации общественных помещений. "Выявлено несоответствие гигиеническим нормативам содержание пыли и вредных веществ в воздухе рабочих зон.

Обнаружено несоблюдение обязательных требований санитарного законодательства при сварке металлов и осуществлении литейных работ", — сообщили в Роспотребнадзоре. В связи с выявленными правонарушениями, управлением Роспотребнадзора по Москве в отношении юридического лица АМО ЗиЛ возбуждены 14 административных дел, в отношении должностных лиц предприятия — два дела.

Симоновский районный суд решит вопрос о применение административного наказания в виде приостановления деятельности АМО ЗиЛ в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью людей. В Роспотребнадзоре считают необходимым скорейшее проведение мероприятий по нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации на заводе с целью недопущения массовых заболеваний.