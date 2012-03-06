В Петербурге акция на Исаакиевской площади продолжится 6 марта

В Петербурге сегодня продолжатся акции протеста на Исаакиевской площади у ЦИК северной столицы. Акция начнется в 19-00. Оппозиция не намерена оставить без внимания полицейский беспредел, который происходил на площади и выйти снова к Горизбиркому.

5 марта в акции "За честные выборы" в Санкт-Петербурге приняло более 4 тысяч человек. Всего число задержанных достигло 480 человек, что является для Питера рекордным числом. Полиция вела себя жестко, происходили избиения. Подавляющее большинство задержанных осталось в отделах полици до суда (им вменили административные ст. 20.2, 19.3). Отделы переполнены. Каким образом их будут завтра судить - непонятно.

Среди задержанных оказался петербургских "другороссов" Андрей Дмитриев, который публично порвал забранный на участке бюллетень, заявив что он не имеет силы , поскольку в него не были включены независимые кандидаты. Вскоре Дмитриев был задержан (позже его доставили в 15 отдел полиции).

Выход на несанкционированный митинг грозит ему сменой подписки о невыезде на арест в рамках уголовного дела по с. 282.2. Вместе с Дмитриевым был задержаны члены исполкома петербургской "Другой России" Владислав Ивахник и Андрей Милюк, также обвиняемый по этому делу.

Сейчас задержанных начинают привозить в судебный участок N40 по адресу ул. Садовая, д.55-57.Официальный представитель ГУ МВД по Ленинградской области Ирина Лепёхина сообщила, что на несанкционированном митинге в Петербурге задержали 280 человек, передает РСН.

По данным полиции, около 19 часов на Исаакиевской площади группой лиц была предпринята попытка провести несогласованное с администрацией города публичное мероприятие. На призывы полиции прекратить несанкционированную акцию они не отреагировали. В ходе акции из толпы в полицейскую машину бросили бутылку с зажигательной смесью. В полиции сообщили о 800 участниках акции.