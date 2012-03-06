Алишер Усманов возглавил список самых богатых россиян благодаря соцсетям

Диверсификация активов помогла предпринимателю Алишеру Усманову увеличить свое состояние и стать самым богатым российским бизнесменом. Он возглавил список самых богатых россиян по версии Bloomberg.

Состояние Алишера Усманова оценивается в более чем 20 млрд долларов Обойти прошлогоднего лидера Владимира Лисина Усманову позволило удачное вложение денег в акции Facebook. Стоимость доли Усманова в социальную сеть Facebook увеличилась с 2010 года почти в девять раз и в настоящее составляет около 4 млрд долларов.

Бизнесмен владеет 5,5% акций соцсети. Алишер Усманов также владеет долями в Twitter, Groupon и Alibaba Group. По его словам, потенциал в интернет-компаниях они увидели еще несколько лет назад. Он инвестирует и в такие частные компании, как Groupon, Zynga и другие.

Диверсификация активов помогла ему увеличить свое состояние в те времена, когда снижение цен на металлы негативно повлияло на доходы владельца НЛМК Владимира Лисина и генерального директора «Северстали» Алексея Мордашова, передает РИА Новости.

Владимир Лисин возглавил прошлогодний рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes.