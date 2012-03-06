Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отмечает юбилей. Первой из представительниц прекрасного пола, сумевшей покорить космическое пространство, исполняется 75 лет.

Позывной "чайка" для Терешковой придумал основатель отечественной космонавтики Сергей Королев. "Сергей Павлович сказал: а вы не возражаете, если позывной будет "Чайка"? Красивая птица. Вольная птица. Поэтому, с удовольствием. Конечно, чайка", - вспоминает Валентина Терешкова. 70 часов без движения в абсолютной тишине, а потом еще нужно было катапультироваться из корабля на высоте 7 тысяч метров и приземляться уже на парашюте.

Космический полет совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной - "Чайка".

Продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.В ходе полета были проведены большой объем медико-биологических исследований и дальнейшая отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета.

С 1966 года Терешкова ведет активную государственную и общественную деятельность. Сегодня она дважды бабушка, продолжает работать и помогать детским домам.